Wish è solo per bambine o sarà adatto a tutti? Jennifer Lee parla del nuovo film Disney

Wish sarà il 62esimo Classico Disney ma sarà rivolto principalmente ad un pubblico di più giovani, e in particolare alle bambine, oppure sarà adatto a tutti? Ecco che cosa ha detto la sceneggiatrice del film Jennifer Lee, regista di Frozen e direttrice creativa dei Walt Disney Animation Studios.

"È divertente, Walt diceva sempre che i film Disney devono entrare in contatto con il bambino che è in noi, ma penso che alcune persone interpretino questa frase erroneamente pensando ai giocattoli e all'ingenuità. Non penso che significhi questo" ha spiegato Jennifer Lee. "Penso che intendesse che i film Disney devono connettersi con quella parte di noi che sa meravigliarsi, che non si arrende, che ha un modo di guardare e di vedere il mondo che metta in risalto le cose belle. Le fiabe sono create per aiutarci ad affrontare la vita, non sono solo storie fine a se stesse. E quindi per me ci sono diversi momenti nella vita in cui abbiamo bisogno del tipo di supporto che solo le favole sanno offrire."

L'autrice ha aggiunto: "Penso che ciò che mi entusiasma davvero di Wish è l'originalità, il fatto che sia una favola originale. Non è basata su una favola storica, e ha idee e temi contemporanei. Questo la rende universale e adatta a tutti, e il nostro regista Chris Buck ha detto qualcosa di veramente bello: ha detto che spera che Wish spinga il pubblico più anziano a ripensare alla propria infanzia e a dire: 'Sono ancora quella persona'".

