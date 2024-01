Wish, Asha è la Fata Madrina di Cenerentola? La teoria che sta conquistando il web

Disney ci ha abituati negli anni alla presenza nei suoi nuovi film di diversi easter egg riferiti ai suoi precedenti lavori: Wish non fa eccezione, ma stavolta i fan hanno tentato di andare addirittura oltre, partorendo una teoria che potrebbe collegare l'ultimo Classico ad una delle opere più famose della House of Mouse.

Secondo la teoria di cui sopra, infatti, la protagonista del film che in Italia è stato battuto da Wonka potrebbe essere nient'altri che... La Fata Madrina di Cenerentola! Sorpresi? L'aspetto di Asha, in effetti, non ricorda in alcun modo quello del personaggio del Classico datato 1950, eppure alcuni indizi sembrerebbero portare in quella direzione.

Pensiamo, ad esempio, al mantello indossato da Asha durante l'ultima parte del film, effettivamente molto simile a quello della Fata responsabile del nuovo outfit di Cenerentola; proprio come la Fata Madrina, inoltre, la nostra batte sul palmo della mano la sua nuova bacchetta prima di capire come farla funzionare, e d'altronde il ramoscello utilizzato come bacchetta, nel diventare una bacchetta vera, assume sembianze del tutto simili a quella della Fata Madrina.

Prova concreta o semplice strizzata d'occhio? Noi, a dirla tutta, propendiamo per la seconda: Disney, d'altro canto, non lascia nulla al caso, per cui è decisamente probabile che gli elementi di cui sopra siano stati piazzati lì proprio come easter egg per i più attenti. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Wish.