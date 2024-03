Wish arriva su Disney+: quando e come vedere il nuovo Classico Disney in streaming

Gli incassi di Wish non sono andati eccezionalmente, ma tra pochi giorni l'ultimo Classico animato della Disney potrà provare a rifarsi in streaming grazie all'uscita in streaming su Disney+.

Possiamo infatti confermare che il lungometraggio Walt Disney Animation Studios Wish sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 3 aprile, data dalla quale il pubblico sarà accolto nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Nel film candidato al Golden Globe, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia, possono accadere cose meravigliose.

Nella versione italiana del film, la cantautrice Gaia presta la propria voce alla brillante sognatrice Asha, il conduttore Amadeus interpreta l’adorabile capretta di Asha, Valentino e l’attore Michele Riondino presta la propria voce nei dialoghi al potente Re Magnifico. Il film è diretto dai registi premio Oscar Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, e prodotto da Peter Del Vecho e Juan Pablo Reyes Lancaster Jones. La sceneggiatura di Wish è di Jennifer Lee e Allison Moore, con le canzoni originali firmate da Julia Michaels e Benjamin Rice e la colonna sonora composta da Dave Metzger.

