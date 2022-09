Wish: Ariana DeBose protagonista del nuovo musical animato Disney, dal regista di Frozen!

Nel giro di meno di un anno, dalla sua vittoria all'Oscar grazie alla sua interpretazione in West Side Story, Ariana DeBose è finita sulla bocca di tutti. Fra i tanti, nuovi ingaggi anche il prossimo film animato targato Disney: Wish sarà un nuovo musical sulla Stella dei Desideri che metterà insieme volti e registi da Encanto a Frozen.

Fra progetti appena sbarcati e altri in attesa di nuovi aggiornamenti, Disney ha in serbo un gigantesco piano di investimento sui suoi Classici, dai live-action ai film d’animazione. Di recente è stata la volta del nuovo film di Robert Zemeckis e nonostante le numerose critiche abbiamo voluto raccogliere tutti gli easter egg di Pinocchio ad altri prodotti Disney. In questi giorni è in corso l’Expo D23 e se nella notte italiana ci si è concentrati sul lato più fiabesco, poche ore mancano agli annunci più attesi: ecco come seguire la diretta Everyeye su Marvel e Star Wars.

Ma per tornare a quanto è stato rivelato stanotte, l’annuncio più a sorpresa, il primo per questo nuovo progetto, è quello di Wish, un nuovo musical che avrà come protagonisti Ariana DeBose e l'Alan Tudyk di Encanto. Il film è una rivisitazione della classica Stella dei Desideri attraverso la figura di Asha, una giovane che attraverso la sua voce – prestata dalla DeBose, che canterà – è in grado di trasformare in realtà quei desideri, traslando letteralmente quelle Stelle nel suo universo di magia.

Alan Tudyk darà la voce a Valentino, una capra, e insieme affronteranno un villain descritto come uno dei nemici più formidabili nella storia della Disney. Lo stile animato sarà misto, poiché fonderà il classico acquerello alla CGI 3D, mentre alla regia troveremo Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, veterani rispettivamente di Frozen e Raya e l’ultimo drago. Come co-sceneggiatrice Jennifer Lee, che ha anticipato: "Il film significa così tanto per tutti noi degli studios ed è stata un'incredibile collaborazione attraverso tutte le generazioni”. Alla produzione figurano Peter Del Vecho e Juan Pablo Reyes.