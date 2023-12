Wish: 5 curiosità da scoprire che forse non sapete sul nuovo Classico Disney

Questa settimana, nello specifico da domani giovedì 21 dicembre, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il nuovo Classico Animato Disney Wish, film d'animazione dei Walt Disney Animation Studios in arrivo per il centenario dello studio.

In vista del debutto nelle sale, ecco 5 curiosità da scoprire su Wish:

La dedica finale : Questo film è dedicato a Burny Mattinson, una leggenda Disney venuta a mancare il 27 febbraio 2023 e che ha lavorato presso i Walt Disney Animation Studios per oltre 70 anni.

Una valanga di Easter-Egg : la storia di Wish ruota intorno alla mitica 'stella dei desideri' della Disney già comparsa in tanti altri Classici animati, e di conseguenza il film nasconde tantissimi easter-egg al passato dello studio. Uno dei riferimenti più sottili ai precedenti film Disney è il fatto che, nel primo atto, Asha aspira a diventare un "apprendista stregone", proprio come Topolino in Fantasia degli anni '40; il nonno di Asha festeggia il suo centesimo compleanno, chiaro riferimento al centenario degli studi Disney; l'orso John è un riferimento a Little John, il personaggio del film Disney Robin Hood; quando Magnifico realizza i desideri nella sua cantina, vediamo Peter Pan in un desiderio mentre il re descrive la storia di Mary Poppins; Asha indossa un vestito da Fata Madrina.

Il significato dei nomi : il nome del personaggio principale "Asha" significa "speranza" in lingua hindi, mentre il nome del nonno di Asha, Saba, in ebraico significa nonno. Dato che il film è ambientato nel Mediterraneo, molte parole provengono da vari paesi della regione, tra cui ebraico, arabo e spagnolo.

Il Topolino nascosto : quando la Stella tenta di entrare nello studio del Re, la sua magia prende il sopravvento su una penna, che inizia a disegnare una testa di Topolino; inoltre, i fuochi d'artificio nel finale mostrano le orecchie di Topolino sopra il castello.

Un formato raro: Wish è solo il terzo film nella storia dei Walt Disney Animation Studios ad essere prodotto nel formato 2,55:1, prima di lui c'erano stati solo Lilli e il vagabondo (1955) e La bella addormentata nel bosco (1959).

Wish sarà al cinema da domani 21 dicembre: per altri contenuti rivivete la storia di tutti i 62 Classici Disney ufficiali.