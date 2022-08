Wise Guys: Robert De Niro interpreta ben due gangster nel nuovo di Barry Levinson!

Parrebbe uno script di Martin Scorsese, ma con qualcosa in più. Robert De Niro torna a collaborare con l'amico di vecchia data Barry Levinson in Wise Guys, su due capi-famiglia italoamericani che tentarono di uccidersi nel '57. Ora il bello: l'attore interpreterà entrambi e la sceneggiatura è di Nicholas Pileggi di Goodfellas!

A giudicare dai contorni del progetto, potrebbe trattarsi già del migliore annuncio della giornata. Robert De Niro reciterà nel film drammatico della Warner Bros. diretto da Barry Levinson. L’attore e il regista sono stretti da una collaborazione di vecchia data che l’ha riuniti, a distanza di anni, in vari progetti, da Sesso & Potere al noto Sleepers, con Brad Pitt e Kevin Bacon fra gli altri.

Wise Guys appare come un classico gangster movie che racconterà la storia di Vito Genovese e Frank Costello, due capi-famiglia italoamericani della metà del 1900 che gestirono organizzazioni criminali avversarie e tentarono di uccidersi a più riprese. Genovese quasi ci riuscì nel 1957, ferendo Costello. Ma l’aspetto più folle e interessante del progetto è che De Niro interpreterà entrambi i ruoli, sia quello di Genovese che di Costello.

Non bastasse tutto questo, dietro la sceneggiatura c’è lo stesso Nicholas Pileggi che scrisse, a suo tempo, quella per Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese, sempre con Robert De Niro. Inoltre, Scorsese potrebbe aver tratto ispirazione da questa seconda sceneggiatura per Frank Costello, il gangster protagonista del suo The Departed e interpretato da Jack Nicholson. Negli anni, Levinson ha diretto film cult come Rain Man e Good Morning, Vietnam. Mentre De Niro è attualmente in attesa dell’uscita di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, anche con Leonardo DiCaprio. Con quest’ultimo, Scorsese ha annunciato il suo progetto successivo The Wager.