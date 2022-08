Wire Room: ecco il trailer con Bruce Willis e Kevin Dillon

Nonostante l'annuncio del ritiro dalle scene di Bruce Willis, l'attore non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'afasia che lo ha colpito, che con il tempo non lascerà scampo alla sua carriera, per il momento non sembra causargli particolari problemi sul set.

Dalla breve sinossi, rilasciata in concomitanza con il trailer, siamo a conoscenza di un Bruce Willis nei panni di Shane Mueller, agente alla guida della cosiddetta Wire Room, centro di comando ad alta tecnologia della Sicurezza Nazionale. Al suo fianco la nuova recluta Justin Rosa, interpretato da Kevin Dillon, che metterà a rischio la riuscita del progetto con i suoi modi a dir poco anticonvenzionali.

La data di uscita quasi certamente sarà il 2 Settembre di quest'anno ed il film sarà distribuito non solo al cinema, ma anche attraverso gli store digitali e le piattaforme on demand.

Questa è solo l'ultima, in ordine di tempo, delle 11 fatiche annunciate da Bruce Willis e in uscita quest'anno sul grande schermo, senza contare altri progetti ancora in fase di definizione e senza quindi una data precisa.

Sono notizie, queste, che fanno ben sperare i fan e che sembrano indirettamente confermare l'intenzione dell'attore di Die Hard di non volersi fermare e di arricchire una carriera già di per sé invidiabile. L'uscita di scena appare, per il momento, ancora molto lontana.