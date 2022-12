Winter Spring Summer of Fall, Adam Rodriguez si unisce al cast insieme a Jenna Ortega

E' da poco arrivata la notizia del nuovo film Winter Spring Summer or Fall di Tiffany Paulsen, sceneggiatrice che con questo progetto fa il suo esordio alla regia. Il cast del film di Paulsen vede la Ortega protagonista, e ora è arrivata la notizia dell'ingresso nel cast di Adam Rodriguez.

Adam Rodriguez interpreterà il padre di Jenna Ortega, nella storia romantica di due adolescenti (Jenna e Percy) che si innamoreranno incontrandosi in quattro giorni importanti dell'anno. Rodriguez è conosciutissimo come Eric Delko in CSI: Miami e per il ruolo di Luke Alvez in Criminal Minds.

Non è la prima volta che la Ortega e Percy lavorano insieme: li abbiamo visti nel loro rapporto amore-odio nella serie Netflix di Tim Burton Mercoledì nei ruoli rispettivi di Mercoledì e di Xavier. Ora nel film di Tiffany Paulsen li vedremo insieme, più innamorati che mai.

Jenna Ortega non sarà solamente la protagonista del film, ma ne sarà anche produttore esecutivo. D'altronde la stessa regista ha riconosciuto l'enorme talento della giovane come attrice e produttrice. Per la regista, inoltre, Ortega e Percy regaleranno delle performance strepitose, arricchendo anche la sceneggiatura di partenza.

In attesa di Winter Spring Summer or Fall di Tiffany Paulsen, vi rimandiamo alla nostra recensione di Mercoledì.