Winston Duke vorrebbe recitare con Daniel Kaluuya in un reboot di Bad Boys

vorrebbe recitare in un reboot dial fianco del suo co-protagonista in. I primi responsi sul film Marvel sono stati spettacolari e molti dei protagonisti potrebbero giovare di questo successo. Una delle star del film è proprio Duke nei panni di M'Baku, leader della tribù Jabari.

Winston Duke parteciperà anche a Avengers: Infinity War, il che significa che il pubblico non dovrà attendere molto per poterlo rivedere sul grande schermo. Molti degli attori di Black Panther sono tra i più ricercati a Hollywood in questo periodo e anche Duke potrebbe essere tra i nomi che vedremo circolare più spesso nei cast di grosse produzioni.

L'attore ha messo recentemente gli occhi su uno dei franchise più amati degli anni '90, Bad Boys, interpretato da Will Smith e Martin Lawrence e diretto da Michael Bay.

In un'intervista rilasciata a Deadline, a Winston Duke è stato chiesto in quale reboot gli piacerebbe recitare e l'attore ha immediatamente lanciato l'idea di realizzare un nuovo Bad Boys in cui farebbe coppia con Daniel Kaluuya. Considerando l'attenzione che ha suscitato ultimamente Winston Luke grazie al suo ruolo in Black Panther e il successo di Kaluuya nello stesso film e soprattutto nel ruolo di protagonista in Scappa - Get Out di Jordan Peele (ruolo che gli ha procurato recentemente una nomination agli Oscar), l'idea non è affatto bizzarra anche se al momento si tratta solamente di una suggestione.

Winston Duke e Daniel Kaluuya non hanno molte scene condivise in Black Panther ma non è difficile ipotizzare che l'alchimia tra i due potrebbe funzionare: Duke potrebbe interpretare il ruolo che fu di Will Smith mentre Kaluuya quello di Martin Lawrence. Si potrebbe pensare pure ad un coinvolgimento del regista di Black Panther, Ryan Coogler, magari con Michael B. Jordan nel ruolo del cattivo.

Nonostante queste ipotesi la possibilità di vedere un vero e proprio reboot di Bad Boys non è molto probabile. Bad Boys 3 ha ufficializzato due nuovi registi, con la speranza di poter iniziare le riprese nel corso del 2018 e rivedere Smith e Lawrence nei panni di Mike Lowrey e Marcus Barnett. Magari la Sony concederà un altro ruolo a Winston Duke e Daniel Kaluuya nel film, magari come due giovani colleghi, pronti a prendere il posto dei due protagonisti in un quarto film. Ad ogni modo possiamo solo sperare che Winston Duke riesca a vedere realizzato il proprio desiderio e partecipare a un film di Bad Boys.