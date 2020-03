Winston Duke vorrebbe che il suo M'Baku fosse il villain di Black Panther 2

Durante il press junket del nuovo Spenser Confidential di Netflix diretto da Peter Berg, il bravissimo Winston Duke ha avuto modo di rispondere a qualche domanda anche relativa all'annunciato Black Panther II scritto e diretto da Ryan Coogler, che uscirà nelle sale cinematografiche americane il 6 maggio 2022.

Parlando proprio di uno dei prossimi cinecomic Marvel Studios ai microfoni di Screen Rant, quando a Duke è stato chiesto chi desiderasse vedere come villain del secondo capitolo del franchise di Black Panther, l'interprete ha risposto: "M'Baku". Per chi non ricordasse, M'Baku è il capo della tribù Jabari all'interno della società del Wakanda, e mentre lui e T'Challa hanno visioni diametralmente opposte su molte cose, i due hanno combattuto spesso insieme per il bene della nazione.



Duke, che lo ha interpretato nel primo film, ha dichiarato: "M'Baku è certamente un eroe, ma le cose si sono evolute così tanto. Penso che ciò che rende un cattivo davvero grande sia il potere di vedere le cose a modo loro, come se fossero giuste, e plasmare questa visione a seconda delle circostanze. Ed è questa la cosa davvero interessante di tutti i cattivi del MCU. Loki ha una sua visione e sceglie sempre quando essere alleato o antagonista. Thanos si è sempre auto-definito ed è stata questa la sua più grande forza. Non la super forza e nemmeno le gemme. È stato quel 'questo è il mio modo di intendere la giustizia. E tutti i villain davvero grandi e importanti della Marvel hanno questa capacità e rientrano in questo schema di pensiero".



Black Panther II è atteso nelle sale americane il 6 maggio 2022. Vi lasciamo a un rumor che vorrebbe Henry Golding come Namor.