Winona Ryder sconvolta da Mel Gibson: 'Insulti antisemiti e omofobi a me e un amico'

Mel Gibson ha già avuto i suoi problemi con le accuse di antisemitismo in passato, tanto per alcune uscite dell'attore stesso quanto per le note posizioni del padre recentemente deceduto: a peggiorare la situazione del regista de La Passione di Cristo arrivano ora anche alcune dichiarazioni di Winona Ryder.

Nel corso di un'intervista l'attrice di Edward Mani di Forbice ha infatti parlato di quando, ad una festa, Gibson si rivolse in maniera decisamente poco carina a lei e ad un suo amico omosessuale, indirizzando senza troppi problemi ai due delle frecciatine a sfondo omofobo e antisemita.

"Ero a questa festa piena di gente con uno dei miei migliori amici, e Mel Gibson era lì a fumare un sigaro, stavamo parlando quando disse a questo mio amico, che è gay: 'Hey aspetta, non è che ora prendo l'AIDS?' Poi disse qualcosa sugli ebrei, mi disse tipo: 'Non sei un'oven dodger, vero? [espressione riferita ai forni crematori e derivata dai corn dodger, tipico cibo americano a base di mais]'.

Ryder ha anche ammesso che Gibson provò a scusarsi successivamente, trovandola però parecchio ferita dalle frasi di cui sopra: "Mi identifico molto come ebrea. Per me è difficile parlarne perché ho avuto familiari che sono morti nei campi di concentramento" ha spiegato l'attrice. Di recente, intanto, Ryder ha difeso l'ex-compagno Johnny Depp dalle accuse di Amber Heard.