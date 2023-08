Winona Ryder, il ritorno in Beetlejuice 2 rompe questo curioso record di Stranger Things

Beetlejuice 2 ha sancito un nuovo importantissimo record per la carriera di Winona Ryder. L'attrice, che è stata una vera icona per il cinema anni '90, negli ultimi anni ha interpretato il personaggio di Joyce Byers in Stranger Things. Ma cos'è che realmente accomuna questi due personaggi?

Mentre Monica Bellucci ha reso pubblica la propria relazione con Tim Burton sul set di Beetlejuice 2, un'altra star che ritornerà nella pellicola è stata in grado di "battere se stessa". Con il secondo capitolo della celebre pellicola degli anni '80, il personaggio di Lydia Deetz sarà il ruolo che Winona Ryder ha interpretato per più tempo. L'attrice, infatti, riprenderà il ruolo dopo 36 anni dall'uscita del primo Beetlejuice che esordì al cinema nel 1988.

Il record era precedentemente appartenuto a Joyce Byers, ruolo che la Ryder ha interpretato fin dalla prima stagione di Stranger Things. Parliamo di ben 8 anni che sono stati tranquillamente battuti con i 36 anni di Beetlejuice. Se il sequel del film dovesse rivelarsi un successo, si potrebbe aprire anche ad un ulteriore sequel del film che aumenterebbe il periodo in cui l'attrice ha interpretato la giovane protagonista del film.

La pellicola, inoltre, sarà il primo sequel della carriera di Winona Ryder cominciata quando era appena una ragazzina. Le prime immagini dal set di Beetlejuice 2 mostrano Jenna Ortega in abito bianco. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!