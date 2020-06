Winona Ryder risponde alla risposta di Mel Gibson: 'Stia zitto e si assuma le sue colpe!'

Negli scorsi giorni è scoppiata sul web a colpi di interviste e dichiarazioni un'accesa diatriba tra Winona Ryder e Mel Gibson: in breve, l'attrice ha rivangato alcuni commenti antisemiti che il regista le avrebbe rivolto in passato, ma lui ha replicato bollando la dichiarazione come falsa.

Ora a questa telenovela si è aggiunto un nuovo capitolo, dato che la Ryder ha risposto alla replica di Gibson chiedendogli gentilmente di tacere e di assumersi le sue responsabilità.

L'attrice si è attenuta alla sua versione della storia, dichiarando: "Intorno al 1996, la mia amica Kevyn Aucoin e io eravamo pronte a ricevere e ad accettare delle scuse per le sue parole odiose", ha detto nella dichiarazione tramite il suo rappresentante ad Access Hollywood. "È un ricordo vivido e doloroso per me, e vorrei ricordargli che solo accettando la responsabilità per il nostro comportamento sbagliato possiamo essere perdonati dagli altri e rispettarci veramente a vicenda. Gli auguro ogni bene e spero che lo capisca."

Secondo quanto riferito dalla stessa Ryder, le 'parole odiose' di Gibson cui l'attrice fa riferimento riguardavano battute sugli ebrei e sui forni crematori. Cosa ne pensate di questa storia? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che la vicenda ha gettato nuove ombre sul già aspramente criticato Mel Gibson, che secondo The Wrap proprio a causa di queste ombre non tornerà nel sequel di Galline in Fuga di Netflix, annunciato nelle scorse ore.