Winona Ryder rapita dal regista de La casa dei fantasmi: 'Stava girando Beejuice'

Dopo il furto sul set di Beetlejuice 2 (riguardante la statua del personaggio di Michael Keaton), un secondo "rapimento" si aggiunge al precedente: stiamo parlando di Winona Ryder, ingiustamente prelevata dal regista de La casa dei fantasmi!

La dinamica può sembrare assurda, ma è Justin Simien stesso a spiegarla. "L'abbiamo rapita" ha ricordato. "Le abbiamo detto che stava girando Beetlejuice 2, e lei è andata avanti per un po' finché non ha capito come stavano le cose. Carmen Cuba, la direttrice del casting, io e lo studio eravamo davvero entusiasti all'idea di collegare i volti classici e i cameo. Sembrava così giusto renderla la guida turistica alla fine del film! Era così deliziosamente strana e divertente nella sua interpretazione, al punto che averla nel progetto risultava magico a dir poco". Chissà come l'ha presa l'attrice?

Diretto da Simien, La casa dei fantasmi è un film prodotto dalla Walt Disney Pictures e costituisce il secondo adattamento cinematografico dell'attrazione The Haunted Mansion, presente nei parchi a tema. La storia ha come protagonisti una madre single e suo figlio, i quali, trasferiti in una villa, realizzato in realtà che pulluli di fantasmi. Riusciranno a risolvere la situazione grazie all'aiuto di un ex investigatore, un prete, una sensitiva e un professore di storia? Non ci resta che scoprirlo a partire dal 23 agosto 2023!

Al contrario, la finestra d'uscita del film diretto da Tim Burton è decisamente più indefinita: quando uscirà Beetlejuice 2? Le riprese, inizialmente previste a metà 2022, sono state in seguito posticipate al 10 maggio 2023 a Londra, nonostante lo sciopero WGA avrebbe potuto dilatare il ritardo. Infine, lo sciopero SAG-AFTRA ha sortito lo stesso effetto.