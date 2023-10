Winona Ryder compie 52 anni: perché fu sostituita da Sofia Coppola ne Il Padrino?

Winona Ryder ha preso parte a innumerevoli successi nel corso della sua carriera, ma Il Padrino resta un grosso rimpianto: l'attrice che compie oggi 52 anni avrebbe infatti dovuto prender parte al terzo e ultimo capitolo della trilogia nel ruolo di Mary Corleone, che come ben sappiamo finì poi ad una giovane Sofia Coppola.

Sul forfait all'ultimo istante di Winona Ryder fu detto di tutto, ma a fornire la sua versione dei fatti fu, qualche tempo fa, proprio la star di Ragazze Interrotte ed Edward Mani di Forbice: "Ero devastata perché avevo amato i film de Il Padrino. Accadde che avevo finito Sirene e avevamo girato delle scene ambientate in primavera nell'inverno più freddo della storia di Boston, quindi presi un'infezione alle vie respiratorie" furono le sue parole.

Ryder prosegue: "Il giorno in cui finimmo le riprese mi misi su un aereo per l'Italia, ma svenni durante la prova costume. Ero esausta, il mio ricordo successivo è di me a casa coi miei genitori. Quelli dell'assicurazione dissero che avevo bisogno di stare a letto per un po' di tempo. Mi si spezzò il cuore, ma stavo così male che fu un sollievo. Al, Francis e Diane mi chiamarono e furono così gentili con me e per me fu importantissimo, ma in un certo senso mi sentii in colpa perché furono tutti così cattivi con Sofia". Cosa ne dite? Il film di Francis Ford Coppola avrebbe guadagnato punti con Winona Ryder nel ruolo di Mary? Diteci la vostra nei commenti! La nostra Winona, intanto, è pronta al ritorno in Beetlejuice 2.