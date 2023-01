Winnie the Pooh vuole mangiare (non il miele) nel nuovo trailer dell'horror Blood & Honey

In queste ore è arrivato online un nuovo trailer ufficiale per Winnie the Pooh: Blood & Honey, il chiacchieratissimo horror che reinventa in chiave slasher la favola di Winnie the Pooh e i celebri personaggi per bambini creati da A. A. Milne.

Il filmato promozionale, che come sempre potete riprodurre all'interno dell'articolo, anticipa che i giorni delle avventure e dell'allegria sono giunti al termine, poiché Christopher Robin, ora un adulto, ha lasciato Winnie the Pooh e Pimpi da soli. Col passare del tempo, i due animaletti iniziano a sentirsi abbandonati e dentro di loro la delusione e la rabbia cresce sempre di più, fino a spingerli verso una vita selvaggia. Affamati fino allo stremo, i due scoprono il sapore del sangue...e a quel punto apriti cielo.

Winnie the Pooh: Blood & Honey è una coproduzione tra Jagged Edge Productions e ITN Studios, ed è diretto dal regista Rhys Waterfield. Il film è stato reso possibile dal fatto che, all'inizio del 2022, i personaggi della saga di Winnie the Pooh sono diventati di dominio pubblico, e insieme a loro ce ne sono molti altri solitamente associati al mondo Disney: per esempio, lo stesso team creativo ha già annunciato di essere a lavoro su una versione horror di Peter Pan, che seguirà un approccio simile a Blood & Honey.

Vi ricordiamo che Winnie the Pooh Blood & Honey arriverà in Italia con Plaion Pictures nel corso del 2023.