Winnie the Pooh: Tigro fa paura nelle nuove foto di Blood & Honey 2

Il successo commerciale di Winnie the Pooh: Blood & Honey, versione horror del celebre personaggio creato da A.A. Milne, si sta rapidamente sviluppando il sequel. Le riprese principali di Blood & Honey 2 sono ben avviate e ora le nuove immagini certificano un ritorno a sorpresa in una versione terrificante.

Poche ore fa sono emerse online le foto di Tigro. Una tigre maculata di sangue quasi somigliante ad un cane. Una versione horror che ha davvero scioccato i fan. Qualche giorno fa sono state pubblicate le prime immagini di Blood & Honey 2.



Nel primo film Tigro era completamente assente e gli unici due personaggi dell'universo di Pooh presenti erano Winnie e Pimpi.

Come consuetudine in questi casi pare che il budget del sequel sia decisamente più ricco rispetto al primo capitolo e i registi che tirano le fila del progetto stanno avviando un universo condiviso di film horror basati su libri per bambini diventati di pubblico dominio.



"L'idea è quella di provare ad immaginare che facciano tutti parte dello stesso mondo" ha dichiarato il regista Rhys Frake-Waterfield "Le persone ci hanno scritto che vogliono davvero vedere Bambi contro Winnie the Pooh... Ci sono molte, molte altre idee che non sono legate a Disney. Un sacco di vecchie favole e leggende metropolitane [...]".



In attesa del sequel recuperate la nostra recensione di Winnie the Pooh: Blood & Honey, diretto da Rhys Frake-Waterfield.