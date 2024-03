Winnie the Pooh, che sorpresa: Blood & Honey 2 debutta col 100% su Rotten Tomatoes

Dopo la nascita del Poohnniverse in seguito all’uscita di Winnie The pooh: Sangue e miele, il sequel ha da poco debuttato sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, e con un colpo di scena degno dei migliori thriller, ha conquistato un indice di gradimento del 100% per quanto riguarda la critica.

Ricordiamo che il primo capitolo della saga ottenne un misero 3% in termini di gradimento, conquistando anche un Razzie Awards. Winnie The pooh: Sangue e miele 2 sembra invece aver ribaltato tutti i pronostici, esordendo in maniera perfetta e conquistando al momento anche il pubblico con un 85% di indice di gradimento.

Per Luke Y. Thompson di AV club “Questo è il cinema al massimo del punk rock: un dito medio al mainstream, rauco, non rifinito, economico, con dentro abbastanza talento grezzo da non essere liquidabile.”, Per lo youtuber Cris Parker “Questo sequel migliora enormemente rispetto al primo, non solo puntando sull'assurdo, ma anche espandendo la mitologia in modi divertenti. Sono davvero curioso di vedere dove andrà a parare questo folle Universo Cinematografico.” – “grottesco, portentoso e sciocco... un notevole miglioramento rispetto al film originale, con l'infanzia perduta e danneggiata sempre al centro, e il trauma mai veramente morto e sepolto.” Aggiunge Anton Bitel di Scifinow. Qui potrete trovare il trailer di Winnie the Pooh: Sangue e miele 2.

