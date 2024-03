Winnie-the-Pooh - Sangue e miele, il produttore è fiero della vittoria ai Razzie Awards!

Winnie-the-Pooh - Sangue e miele ha scioccato gli spettatori ed è ritenuto uno dei peggiori film dell'anno 2023. Prodotto con un budget risicato, il film è stato uno dei titoli peggio recensiti degli ultimi dodici mesi e ha trionfato anche ai Razzie Award, il premio goliardico che si concentra sui film più brutti al cinema.

Nonostante il Razzie Award, il produttore Scott Chambers è molto fiero del riconoscimento:"Lo trovo davvero figo ma sono anche molto protettivo nei confronti di Rhys [Frake-Wakefield, il regista], proprio perché quel film è stato realizzato con 20.000 sterline. Alla stampa, penso che i team PR e altri abbiano diffuso che il budget fosse di 100.000 sterline. Non è vero, erano 20.000 sterline. Quindi, il nostro piccolo film da 20.000 sterline probabilmente non è nemmeno il budget per il catering degli altri film con cui eravamo in competizione". Ecco tutti i premi dei Razzie 2024.



Chambers ha ricordato che Rhys Frake-Wakefield ha appena iniziato la propria carriera:"Credo che sia qualcosa da celebrare. Ma sono sempre un po' protettivo nei suoi confronti perché ovviamente è all'inizio della sua carriera mentre gli altri, come David Gordon Green che erano nella sua categoria hanno una solida carriera mentre Rhys è ancora all'inizio. E sento che il premio al miglior regista è probabilmente quello con cui sono più in disaccordo ma per gli altri dico 'Sì, va bene'. Capisci cosa intendo? È quello che è, va bene".



Nel frattempo, scoprite il trailer di Winnie-the-Pooh - Sangue e miele 2, in arrivo tra poche settimane al cinema.

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.