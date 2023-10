Winnie the Pooh: Sangue e Miele mostrato per errore in quarta elementare! Cos'è successo?

L'intenzione del regista di Winnie the Pooh: Sangue e Miele era proprio quella di farsi beffe di una delle icone Disney più apprezzate dai più piccoli, approfittando della scadenza dei diritti per farne un prodotto indirizzato palesemente ad un pubblico adulto: peccato che il film sia finito comunque davanti a degli spettatori giovanissimi!

La cosa, ovviamente, non è dipesa dalla volontà della produzione: qualche giorno fa, infatti, in una scuola statunitense sono stati inavvertitamente mostrati agli alunni di una quarta elementare circa 20 minuti del film che fu presentato come un'orgia di horror, splatter e sesso, scatenando un bel trambusto!

"La scorsa settimana un video è stato mostrato per errore da un'insegnante durante il pranzo. Solo 20 minuti del film sono stati mostrati, ma durante quei primi 20 minuti viene fatta vedere una scena piuttosto spaventosa. A quel punto il video è stato interrotto" sono state le parole della preside della scuola, Vera Hirsh.

A commentare l'accaduto anche il regista Rhys Frake-Waterfield: "È assurdo, perché quando cominci a guardare il film non c'è verso per cui tu possa confonderlo con un film per bambini. Letteralmente nei primi 10 minuti accadono cose folli" sono state le sue parole. Sarebbe interessante, insomma, capire a cosa stesse pensando la povera maestra durante quei primi 20 minuti! Per saperne di più, comunque, vi lasciamo qui la nostra recensione di Winnie the Pooh: Sangue e Miele.