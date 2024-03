Winnie the Pooh: Sangue e Miele 3, annunciato il terzo capitolo della saga horror

Dobbiamo immediatamente correre ad aggiornare il nostro elenco di tutti i film horror del Poonhiverse in arrivo nei prossimi anni, dato che Variety in queste ore ha annunciato in esclusiva anche Winnie the Pooh: Sangue e Miele 3, terzo capitolo della fortunata saga.

Secondo i produttori, Winnie-the-Pooh: Sangue e Miele 3 avrà un budget maggiore rispetto ai film precedenti e introdurrà nuovi personaggi dalle storie originali di Winnie-the-Pooh, tra cui Rabbit. La notizia arriva poco dopo l'uscita di Winnie the Pooh: Sangue e Miele 2, ora in programmazione nei cinema statunitensi e accolto con sorprendente un debutto da 100% su Rotten Tomatoes. Il primo episodio, nonostante le scarse recensioni, è diventato un inaspettato successo al botteghino all’inizio del 2023, dato che da un budget di appena 50mila dollari è stato in grado di incassare l'incredibile cifra di 5,2 milioni di dollari a livello globale, facendo registrare uno dei migliori rapporti budget/incasso nella storia del cinema.

La saga porterà al film crossover Poohniverse: Monsters Assemble, un film che riunirà tutti i personaggi di Winnie the Pooh: Sangue e Miele e quelli degli altri vari titoli horror in arrivo dal cosiddetto Twisted Childhood Universe, che vedrà anche l'arrivo delle versioni horror di Bambi, Campanellino, Pinocchio, Peter Pan, Tigro, Maialino, Il Cappellaio Matto e La Bella Addormentata.

Su Il Corvo (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.