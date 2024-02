Winnie the Pooh: Sangue e Miele 2, ancora bagni di sangue nel trailer del sequel!

L’inquietante trailer di Winnie The Pooh: Blood & Honey 2 è stato finalmente condiviso su Youtube e ci anticipa il design, ancora più tetro, dei personaggi del sequel del discusso film di Rhys Frake-Waterfield. Nella clip promozionale si possono apprezzare i nuovi personaggi e un’atmosfera ancora più tetra e cruenta rispetto al primo film.

Dopo aver mostrato le immagini di Tigro in Winnie The Pooh: Blood & Honey 2, la produzione del sequel è tornata ad anticipare cosa riserverà al pubblico il secondo capitolo della saga dedicata ai personaggi per bambini creati da A. A. Milne con la pubblicazione del primo trailer del film.

Nel video fa la sua apparizione la motosega paventata nelle anticipazioni e si può notare come la promessa del regista a proposito di un budget più importante sembri trovare riscontro nel trucco prostetico più realistico e terrorizzante che caratterizzerà le creature uscite dal Bosco dei Mille Acri.

Il video è presentato con una dettagliata sinossi del film: “Nel profondo del Bosco dei 1000 Acri, una rabbia distruttiva cresce quando Winnie The Pooh, Pimpi, Uffa e Tigro trovano la loro casa e le loro vite in pericolo dopo che Christopher Robin ha rivelato della loro esistenza. Non volendo più vivere nell’ombra, il gruppo decide di portare la lotta nella città di Ashdown, in cui vive Christopher Robin, lasciandosi dietro una sanguinosa scia di morte e caos. Winnie e i suoi selvaggi amici dimostreranno a tutti di essere più letali, forti e intelligenti di quanto si possa immaginare e si vendicheranno di Christopher Robin una volta per tutte”.

In attesa di poter sapere di più sulla data d’uscita dell’opera, vi lasciamo a uno speciale che analizza i motivi del successo di Winnie The Pooh: Blood & Honey.