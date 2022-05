Winnie the Pooh maniaco omicida nell'horror che distruggerà per sempre la vostra infanzia

Nel 2022 i diritti di Winnie the Pooh in mano alla Disney sono scaduti, e neanche a dirlo c'è già chi ha approfittato: il nuovo film horror Winnie the Pooh: Blood and Honey ne è sicuramente una testimonianza.

L'opera – che ovviamente non è in alcun modo correlata alla Disney – trasforma l'orsacchiotto giallo antropomorfo in un mostruoso assassino. Se vi state chiedendo come diavolo sia potuto succedere, è presto detto: la classica storia di Winnie the Pooh e dei suoi colorati amici del Bosco dei 100 Acri è diventata di pubblico dominio negli scorsi mesi, il che significa che oggi chiunque può utilizzare questa proprietà intellettuale a proprio piacimento.

Geniale quindi la mossa del regista Rhys Frake-Waterfield, che ha diretto Winnie the Pooh: Blood and Honey, del quale sono state rivelate diverse immagini che suggeriscono una svolta totalmente oscura e contorta per questi amati personaggi. Al momento non sono disponibili dettagli sulla trama, ma sembra che il film sarà incentrato su un serial killer che indossa una maschera di Winnie the Pooh. O, forse, è lo stesso Winnie the Pooh ad aver perso la testa? A forza di ingerire miele, sapete...

Il film è stato realizzato dalla Jagged Edge Productions, e uscirà entro la fine dell'anno. La pagina IMDb di Winnie the Pooh: Blood and Honey dichiara che il film sarà "una rivisitazione horror della famosa leggenda di Winnie the Pooh" e naturalmente lo terremo d'occhio per voi, quindi rimanete sintonizzati per saperne di più.

Nel frattempo vi ricordiamo che su Airbnb potete pernottare nella casa di Winnie the Pooh: vi consigliamo di farlo prima dell'uscita di Blood and Hooney.