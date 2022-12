Winnie the Pooh, Dreamworks lavora al prequel del classico di A.A. Milne

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, Dreamworks sarebbe impegnata nella lavorazione del film prequel di Winnie the Pooh, classico dell'infanzia creato da A.A. Milne che racconta le vicende dell'omonimo orsacchiotto giallo. Un nuovo progetto che proseguirà successivamente con la produzione di una serie tv.

Il film sarà co-scritto da Mike de Seve e John Reynolds, con de Seve che si occuperà anche della regia. Il progetto sarà sviluppato sulla falsariga di Paddington, altro celebre orso del grande schermo, e l'uscita è prevista nel 2024. Scadono proprio quest'anno i diritti d'autore su Winnie the Pooh.



John Reynolds ha dichiarato:"Raccontiamo la sorprendente storia delle origini dello 'sciocco giovane orso', e dei suoi amici quando erano ancora cuccioli, in un modo progettato per entrare in contatto con i bambini del ventunesimo secolo". Mike de Seve gli ha fatto eco:"Penso che questo giovane cucciolo inaffondabile sia totalmente riconoscibile per i bambini di oggi, con la sua infernale brama per il miele e i suoi grotteschi piani per ottenerlo".



Dreamworks, attraverso Charlene Kelly, ha dichiarato:"L'orso di A.A. Milne è invecchiato con grazia negli ultimi cento anni. Ma cosa è successo quando lui e i suoi amici sono diventati quelli del libro? Una grande avventura che ha bisogno del grande schermo. Il pubblico sarà trasportato in un posto inaspettato".

In attesa del prequel quest'anno è uscita la versione horror di Winnie the Pooh, che ha scioccato i fan dell'orsacchiotto affamato di miele.