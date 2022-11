Winnie the Pooh Blood & Honey, ufficiale: arriverà anche la versione horror di Peter Pan

Qualche tempo fa vi avevamo segnalato che il regista di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, Rhys Frake-Waterfield, stava pianificando un altro horror di questo tipo basato su Peter Pan, e adesso come segnalato dal The Hollywood Reporter il progetto è diventato ufficiale.

Stando al magazine, infatti, Frake-Waterfield sta sviluppando Peter Pan: Neverland Nightmare, un progetto per il quale i dettagli sono attualmente tenuti nascosti ma che presumibilmente sarà basato sul personaggio creato dal romanziere JM Barrie e reso popolare dal film d animazione Classico Disney del 1953, che proprio come Winnie-the-Pooh è diventato un personaggio di dominio pubblico. Non è chiaro come o da quale dei tanti adattamenti di Peter Pan Frake-Waterfield trarrà ispirazione per la sua interpretazione del personaggio in chiave horror, ma ovviamente vi terremo aggiornati.

Winnie the Pooh: Blood and Honey ha segnato il debutto alla regia di Rhys Frake-Waterfield: il film è stato sviluppato nel maggio 2022 una volta che Winnie-the-Pooh è diventato di pubblico dominio il 1 gennaio 2022, il che significa che la Walt Disney Company non possiede più i diritti esclusivi sul personaggio. Winnie-the-Pooh: Blood and Honey uscirà nelle sale di Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Messico per un evento di un giorno il 15 febbraio 2023, e molto presto tornerà per un sequel già confermato.

Peter Pan invece tornerà in casa Disney con il live action Peter Pan & Wendy, diretto da David Lowery e atteso per il 2023.