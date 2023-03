Winnie the Pooh Blood & Honey nella top dei peggiori film all-time di Rotten Tomatoes

Winnie the Pooh Blood & Honey tornerà ufficialmente con un sequel grazie alla fama ottenuta in modo virale sui social, fama ora alimentata da un 'riconoscimento' d'eccezione per il film horror che immagina la favola di Winnie the Pooh in chiave slasher.

Con un punteggio ufficiale del 4% su un totale di 53 recensioni verificate su Rotten Tomatoes, infatti, Winnie the Pooh: Blood & Honey è stato inserito nella classifica dei 100 peggiori film di tutti i tempi redatta dal famoso sito aggregatore di recensioni: il film è attualmente alla posizione numero 97, preso a sandwich tra In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale di Uwe Boll e Scary Movie V. Un risultato che non farà che aumentare la fama del film, che fin dalla sua prima apparizione online aveva promesso uno spettacolo trash all'insegna del 'bello perché bruttissimo'. Ma Blood & Honey può consolarsi sapendo che c'è chi è messo peggio: su Rotten Tomatoes, infatti, ben trentasette film nella classifica dei peggiori all-time hanno un punteggio di approvazione dello 0%, col 4% di Winnie the Pooh che è in assoluto il voto 'più alto' della graduatoria.

Andrà meglio col sequel? Il regista ha assicurato che Blood & Honey 2 avrà un budget maggiore, quindi sarà divertente scoprire se più soldi a disposizione si tradurranno in voti più alti rispetto al film originale. Film originale che molto presto arriverà in Italia: ricordiamo infatti che Plaion Pictures ha acquistato i diritti di Winnie the Pooh Blood & Honey, e lo porterà sui nostri schermi nel corso del 2023.

