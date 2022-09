Winnie the Pooh: Blood & Honey, presto arriveranno le versioni horror di Thor e Peter Pan!

Per continuare a sponsorizzare il suo horror indipendente dopo l'uscita del primo trailer ufficiale di Winnie the Pooh Blood and Honey, il regista ha anticipato di essere a lavoro su due progetti simili basati su Thor e Peter Pan.

Nel corso di una nuova intervista concessa a TMZ, infatti, il regista dell'horror basato su Winnie the Pooh Rhys Waterfield ha annunciato di voler espandere il proprio 'universo narrativo' creando le versioni maniche omicide di altri personaggi di pubblico dominio, come i già citati Peter Pan e Thor, il Dio del Tuono che tutti oggi associano a Chris Hemsworth e ai Marvel Studios. "Un'idea che abbiamo in mente riguarda Thor, il dio nordico: chiaramente è un personaggio di dominio pubblico, non appartiene alla Marvel, quindi abbiamo immaginato una reinterpretazione delle nostre, e potremmo farlo se volessimo. Forse non avrà lo stesso appeal di Winnie the Pooh, ma abbiamo anche un sacco di altri titoli in programma...per esempio qualcosa su Peter Pan."

Tra le due, il progetto su Peter Pan sembra quello più vicino ai nastri di partenza, dato che il produttore Scott Jeffrey ha addirittura offerto i primi dettagli sul progetto: "Il film horror di Peter Pan sarà molto divertente perché in pratica L'Isola che non c'è sarà immaginata come una sorta di circo, e vedrete delle versioni davvero spinte di alcuni di quei personaggi celebri, come Trilli Campanellino."

Insomma, l'approccio di Waterfield e compagnia sembra prestarsi per qualsiasi proprietà intellettuale di dominio pubblico: siete pronti per un nuovo tipo di saga?