Winnie the Pooh: Blood & Honey: Pooh e Pimpi sono dei sadici, ecco perché non c'è Tigro

L horror Winnie the Pooh Blood and Honey sarà il primo film con Winnie the Pooh dopo che i diritti dei personaggi dei libri di A.A. Milne sono diventati di dominio pubblico a gennaio 2022, e adesso il regista Rhys Frake-Waterfield ha condiviso nuovi aspetti della sua opera.

Dopo aver rivelato i primi dettagli sulla trama di Winnie the Pooh Blood and Honey, Frake-Waterfield ha rivelato che alcuni elementi, come dettagli di design o capi di vestiario riconoscibili, rimangono coperti dal copyright dalla Disney, incluso Tigro, e non sono ancora di pubblico dominio. Tuttavia per lui non è stato un gran problema.

"In realtà ero fondamentalmente interessato a Pooh e Pimpi, volevo dipingerli come delle creature senza alcun rimorso e in effetti in questo film sono a dir poco dei sadici", ha detto Frake-Waterfield a Dread Central. "Era qualcosa che volevo tirare fuori da questi personaggi. Nella mia testa, il film è sempre stato incentrato solo su Pooh e Pimpi. Ho immaginato, e in qualche modo ho anche convinto gli attori ad interpretarli in questo modo, che Pooh fosse l'alfa, tra i due. E' il maschio alfa di Pimpi, ed è sempre l'unico responsabile delle decisioni. Pimpi è essenzialmente un servitore, fa semplicemente quello che vuole Pooh. E hanno sviluppato questa dinamica nel corso degli anni, mentre sviluppavano le loro tendenze sadiche. Oggi uccidono le persone per mangiarle, vivono di questo."

Al momento il film non ha ancora una data d'uscita né un trailer ufficiale, quindi continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti che di certo non tarderanno ad arrivare.