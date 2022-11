Winnie the Pooh Blood & Honey: il giovane Christopher Robin nelle nuove foto ufficiali

Dopo la conferma dello spin off horror dedicato a Peter Pan, i creatori della nuova saga horror che reimmagina le ex proprietà Disney tornate di dominio pubblico hanno condiviso nuove foto ufficiali di Winnie the Pooh Blood & Honey.

Le immagini, che come al solito trovate disponibili nel post in calce all'articolo, sono quasi tutte raccapriccianti, con la sola eccezione di quella dedicata al giovane Christopher Robin, che spicca per la sua solarità: si tratta presumibilmente di uno dei pochi ricordi positivi di questa versione serial killer di Winnie the Pooh, dato che in base alla trama ufficiale diffusa per Blood & Honey sappiamo che il protagonista, l'orso Pooh, e il suo inseparabile 'compagno di avventure' Pimpi, diventano cattivi quando il loro amico umano Christopher Robin va al college e smette di nutrirli.

Senza Christopher, dunque, Pooh e Pimpi tornano al loro stato brado e iniziano a compiere crimini sconvolgenti, ma la foto sembra dimostrare che in qualche modo del loro amico umano i due serial killer conservano ancora un ricordo positivo. Una redenzione sarà possibile? La testa strappata che Winnie the Pooh tiene in mano in una delle foto, sembra dire di no.

Oltre a Nikolai Leon nei panni del vecchio Christopher Robin, Winnie-the-Pooh: Blood and Honey vede nel cast anche Craig David Dowsett nei panni di Winnie-the-Pooh, Chris Cordell nei panni di Pimpi, insieme a un cast corale che include Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Danielle Ronald, Natasha Tosini, May Kelly, Paula Coiz e Natasha Rose Mills. Il film uscirà negli Stati Uniti a febbraio 2023.

Per altri contenuti guardate il trailer di Winnie the Pooh Blood & Honey.