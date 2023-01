Winnie the Pooh: Blood & Honey, annunciata reschedule dopo il boom di domanda!

Sembra che l'inquietante versione horror di Winnie the Pooh abbia riscosso un particolare successo. La casa di produzione è stata costretta a riprogrammare le modalità di uscita della pellicola dopo un boom di domanda avuto dopo la pubblicazione del primo spaventoso trailer.

L'interesse per il film è salito immediatamente alle stelle cambiando totalmente scaletta e dettagli di programmazione. Inizialmente la pellicola avrebbe dovuto avere una release limitatissima in poche sale e proiettato solo per una notte a febbraio. L'eccessiva domanda ha portato i produttori a cambiare i loro piani originali. "Siamo stati sopraffatti dalla risposta entusiasta del pubblico", ha dichiarato il produttore esecutivo Stuart Alson.

"Dalle principali media dalla rivista Rolling Stone a USA Today a TMZ fino ai commenti su Reddit e YouTube, il mondo desidera ardentemente Blood and Honey e siamo entusiasti di collaborare con Fathom per offrire Winnie-The-Pooh come mai visto prima" ha continuato. Nel primo trailer di Winnie the Pooh: Blood & Honey vediamo l'orso affamato (ma non di miele) e particolarmente sanguinario. Questo propone una versione totalmente inedita per il simpatico e amorevole animaletto giallo che il pubblico è stato abituato a conoscere.

L'universo di Winnie the Pooh si espanderà e con Thor e Peter Pan proponendo una versione horror per entrambi i personaggi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!