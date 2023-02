Winnie the Pooh: Blood and Honey, il regista: 'Tanti hanno avuto paura del progetto'

Il regista Rhys Frake-Waterfield e il suo co-produttore Scott Jeffrey hanno recentemente discusso del processo creativo che ha portato alla realizzazione di Winnie the Pooh: Blood and Honey, il chiacchieratissimo horror che arriverà nelle sale statunitensi il prossimo 15 febbraio.

L'idea del film è sicuramente particolare e infatti sono stati in molti a rifiutare il progetto:

“Erano preoccupati per la loro carriera. Non volevano essere in qualcosa che pensavano fosse, sai, merd*a, ha dichiarato Jeffrey a Variety. Per chi non lo sapesse, vi ricordiamo che il film è stato reso possibile dal fatto che, all'inizio del 2022, i personaggi della saga di Winnie the Pooh sono diventati di dominio pubblico.

“So che, in questo settore, molti ti infastidiscono dicendoti, ‘Oh, sei tu la persona che ha fatto questo.’ Ma non tengono conto delle tue capacità. Ecco perché ho continuato sulla mia strada per realizzare film come questo Winnie the Pooh, o tipo come un film che ho appena girato chiamato Monsternado. È roba ridicola. Ma l'obiettivo finale - quando finalmente arrivo dove voglio arrivare - è fare un film serio", ha concluso il regista.

Il cast di Winnie the Pooh: Blood and Honey è composto da Nikolai Leon, Craig David Doswett, Chris Cordell, Maria Taylor, Natasha Rose Mills, Amber Doig-Thorne e Danielle Ronald. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che è già stato annunciato un sequel del film. La data di uscita italiana non è stata ancora rivelata.