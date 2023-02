Winnie the Pooh Blood and Honey, il regista assicura: 'Il sequel avrà un budget più alto'

Dopo aver parlato della sua idea per un universo horror condiviso con i personaggi delle fiabe, ilregista di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, Rhys Frake-Waterfield, ha dichiarato che il sequel del film slasher avrà un budget molto più elevato rispetto al primo capitolo, che ha conquistato il box-office con un budget inferiore ai 100mila dollari.

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, Frake-Waterfield ha dichiarato che il sequel di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey avrà un budget circa cinque volte superiore a quello del primo film. Il sequel, per il momento intitolato Winnie-the-Pooh 2, è un film a cui Frake-Waterfield spera di dedicare più tempo rispetto al primo al fine di garantire un film slasher di maggiore qualità.

"Il secondo film è già in fase di sviluppo. Spero che, come minimo, abbia un budget cinque volte superiore a quello del primo film, ma potrebbe anche essere molto di più, il che sarebbe una meraviglia per il film. Questa è una delle sfide principali. È in competizione con film come M3GAN [che] sono realizzati con budget molto più elevati. Quando si hanno più soldi per un fare film, si ha più tempo, si possono realizzare scene più belle, si può davvero passare più tempo a perfezionare le cose. Quindi sono davvero entusiasta di quello che faremo con il secondo film".

Nonostante un'accoglienza negativa della critica specializzata (alcune reazioni hanno definito Winnie the Pooh assurdamente divertente) a causa del suo budget ridotto il film non ha bisogno di incassare molti soldi al box-office per essere considerato un successo. Al momento gli incassi sfiorano i 2 milioni di dollari e considerato che la pellicola è costata meno di 100mila dollari, il successo è già ampiamente assicurato.

Tuttavia, un sequel con un budget più elevato potrebbe aver bisogno dei livelli di raffinatezza citati da Frake-Waterfield per portare in sala un numero di spettatori sufficiente a essere considerato un film redditizio. Poiché Winnie-the-Pooh: Blood and Honey si conclude con un cliffhanger, tuttavia, è probabile che le persone a cui il film è piaciuto torneranno per il sequel.