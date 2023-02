Winnie the Pooh: Blood and Honey, le prime reazioni:'Assurdamente divertente'

Negli Stati Uniti è uscito al cinema in distribuzione limitata l'atteso Winnie the Pooh: Blood and Honey, e ben presto sui social media sono iniziateli a comparire le prime reazioni all'opera di Rhys Frake-Waterfield, che potrebbe in futuro occuparsi anche di altri personaggi molto noti della letteratura e del cinema.

"Siamo stati sopraffatti dalla risposta entusiasta del pubblico, dai principali media che vanno dalla rivista Rolling Stone a USA Today e TMZ ai commenti su Reddit e YouTube, il mondo desidera ardentemente Blood and Honey e siamo entusiasti di collaborare con Fathom per offrire Winnie the Pooh come mai è stato visto prima" ha dichiarato Stuart Allison, produttore esecutivo del film. Nel frattempo si pensa anche a delle versioni horror di Bambi e Peter Pan, con Trilli tossicodipendente e obesa.



"Winnie the Pooh: Blood and Honey è assurdamente grottesco e divertente, sono contento di aver pagato per vedere questo film per studenti. Alcune delle scelte di illuminazione e inquadratura sono fantastiche" ha twittato uno spettatore.

Non mancano altri elogi sul web:"Winnie the Pooh: Blood and Honey è cinema di serie B al massimo. Più cruento e spaventoso".



"È assurdamente divertente" scrive un altro utente su Twitter. Il regista ha dichiarato che tutti hanno avuto paura del progetto horror di Winnie the Pooh.

Al momento non è stata comunicata una distribuzione italiana ma il film potrebbe arrivare anche nelle nostre sale cinematografiche.