Winnie the Pooh: Blood and Honey, nel film horror non ci sarà un personaggio famoso!

L'universo di Winnie the Pooh in un'inedita salsa horror sta per arrivare finalmente sul grande schermo. Tuttavia, tra i vari personaggi di Winnie the Pooh: Blood and Honey, slasher prodotto e diretto da Rhys Frake-Waterfield, mancherà un personaggio molto conosciuto nell'universo letterario creato da A.A. Milne.

Intervistato da SFX, Frake-Waterfield ha dichiarato:"Ad esempio, Tigro, non è di pubblico dominio. Quindi non ci è stato permesso di introdurlo nella storia" ha confessato il regista.



Tigro è uno dei personaggi più amati del mondo di Winnie the Pooh e apparve per la prima volta nel libro per bambini del 1928, The House At Pooh Corner, i cui diritti non sono ancora diventati di dominio pubblico.

Proprio per questo motivo il personaggio non è utilizzabile nel film. Sul nostro sito trovate le prime foto foto ufficiali di Christopher Robin.



Rhys Frake-Waterfield ha parlato del progetto ambizioso e dei rischi connessi:"Sapevamo che avremmo dovuto stare molto attenti a quali elementi avremmo usato. Non potevamo affatto essere influenzati dalla versione Disney, quindi consapevolmente non ho guardato nulla di loro. Ho letto il libro e ho cercato intenzionalmente di rendere i nostri Pooh e Pimpi il più possibile diversi". Il regista ha dichiarato di avere in cantiere anche una versione horror di Peter Pan.

Winnie the Pooh: Blood and Honey racconta la storia di Winnie the Pooh che perde progressivamente il proprio interesse per il miele e inizia a desiderare la carne umana. Impegnati a prendersi cura di se stessi da soli, dopo la partenza di Christopher Robin per il college, Winnie the Pooh e Pimpi si terranno impegnati con attività piuttosto sinistre.



Non perdetevi il trailer di Winnie the Pooh: Blood and Honey.