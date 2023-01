Winnie the Pooh: Blood and Honey, annunciato ufficialmente il sequel dell'horror!

Sino a poco tempo fa probabilmente nessuno avrebbe accostato Winnie the Pooh all'horror. Dopo la produzione di Winnie the Pooh: Blood and Honey qualcosa è cambiato: il film avrà un sequel. Nell'account ufficiale di Twitter del film è comparso un poster che mostra il numero 2 insanguinato e una didascalia:"Più sangue. Più miele".

Sul poster nero la scritta:"Gli amici si riuniranno... Per vendicarsi". Un messaggio inequivocabile: Winnie the Pooh: Blood and Honey avrà un seguito. Nel frattempo potete recuperare il trailer di Winnie the Pooh: Blood and Honey.



Lo slasher indipendente che presto arriverà sul grande schermo proseguirà oltre la conclusione del primo lungometraggio.

Dopo una breve uscita nelle sale con Fathom Events, il film tornerà in diversi cinema americani a partire dal 15 febbraio.

Il film verrà distribuito anche sul territorio italiano.



In questa rivisitazione in chiave horror di Winnie the Pooh, celebre personaggio letterario creato da A.A. Milne, troviamo i due protagonisti, Winnie the Pooh e Pimpi che devono imparare a cavarsela da soli dopo la partenza di Christopher Robin per il college. I due inizieranno a sviluppare un famelico appetito per la carne umana...

Nel cast del film Nikolai Leon, Craig David Doswett, Chris Cordell, Maria Taylor, Natasha Rose Mills, Amber Doig-Thorne e Danielle Ronald.



Ad inizio gennaio è stata annunciata una reschedule per Winnie the Pooh: Blood and Honey dopo il boom di domanda.