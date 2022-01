Winnie the Pooh, quest'anno scadono i diritti d'autore sul celebre personaggio Disney

Ora che siamo entrati nel 2022 tra le maggiori novità in letteratura c'è quella della scadenza dei diritti d'autore sul personaggio di Winnie the Pooh. Da quest'anno infatti sarà possibile utilizzare, parodiare o riadattare senza permessi specifici quello che è diventato un simbolo della cultura pop contemporanea nato dalla penna di A.A. Milne.

Le regole attuali sul copyright consentono nel 2022 alle opere create nel 1926, come appunto Winnie the Pooh, di entrare nel pubblico dominio dopo 96 anni, e tra questi vi sono proprio i personaggi ideati dalla penna di Alan Alexander Milne.

Fa eccezione il personaggio di Tigro, che rimarrà invece protetto dal copyright per altri due anni da oggi. Dato significativo, nel momento in cui Winnie the Pooh diventa di pubblico dominio potrà essere legalmente condiviso, eseguito, riutilizzato, riproposto o adattato da altri artisti senza autorizzazione o costi aggiuntivi, proprio come accaduto ad altri classici della letteratura negli ultimi anni come ad esempio Il Grande Gatsby di Fitzgerald nel 2021 (il romanzo era uscito infatti nel 1925).

Nel 1961 Milne cedette i diritti del personaggio alla Disney, che ne realizzò un notissimo cartone animato divenuto molto popolare anche in Italia per la voce peculiare del personaggio principale. Tra le edizioni cartacee più note dell’opera troviamo, senza dubbio, quella illustrata da E.H. Shepard, risalente a metà anni '60 e ristampata nel 2003.

Nel 2018 la Disney ha realizzato il sequel in live-action delle avventure di Winnie the Pooh nel film Ritorno al Bosco dei 100 Acri con Ewan McGregor. A tal proposito vi rimandiamo alla recensione di Ritorno al Bosco dei 100 Acri e alla nostra divertente intervista a Winnie the Pooh e ai suoi amici.