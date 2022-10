Winner: Emilia Jones protagonista del nuovo biopic di Susanna Fogel

Dopo aver preso parte a I Segni del Cuore, premiato agli Oscar 2022 come miglior film, Emilia Jones sarà la protagonista di Winner, nuovo biopic comedy diretto da Susanna Fogel.

Il film racconterà la storia di Reality Winner, l'attivista statunitense arrestata per la fuga di notizie di un rapporto di intelligence sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016 negli Stati Uniti sul sito web di notizie The Intercept.

Oltre alla Jones, Connie Britton è entrata a far parte del cast insieme a Danny Ramirez e a Kathryn Newton. Le riprese sono ufficialmente iniziate. Scritto da Kerry Howley in collaborazione con la regista, la pellicola è basata sul servizio di Howley del New York Magazine del 2017.

“Come regista, mi sforzo di raccontare storie che facciano interrogare le persone sul mondo in cui viviamo. Ma in modo divertente. Reality Winner è l'eroina perfetta per un film che medita sul potere personale, sulla moralità e sul trovare il proprio posto nel mondo", ha raccontato la regista. "Parla molte lingue, ama le sue pistole, potrebbe distruggerti su Twitter e la sua ossessione per Pikachu non ha eguali. Chiaramente, è la portavoce perfetta per una generazione di persone che sono stufe di sentirsi impotenti. E per interpretarla, non esiste attrice migliore di Emilia Jones. Spero che la storia di Reality ispiri gli altri a parlare e a difendere le proprie convinzioni, a qualunque costo. Sono entusiasta di collaborare con questo team di artisti e attivisti per dare vita a questo film".

