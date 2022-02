Windfall: Jason Segel nel trailer del nuovo thriller hitchcockiano targato Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Windfall, nuovo film definito come "un thriller hitchcockiano" che vede protagonisti un trio d'attori composto da Jason Segel, Jesse Plemons e Lily Collins. La regia è firmata da Charlie McDowell, figlio del Malcolm di Arancia Meccanica, mentre lo script è co-firmato dall'autore di Seven.

Windfall nasce da un soggetto co-scritto dallo stesso Segel assieme al regista, a Justin Lader e a Andrew Kevin Walker, quest'ultimo autore della sceneggiatura del cult di David Fincher, Seven, con Brad Pitt, Morgan Freeman e Kevin Spacey. La sceneggiatura è stata firmata dai soli Lader e Walker. Windfall arriverà in streaming su Netflix il 18 marzo 2022.

McDowell è al terzo lungometraggio da regista dopo The One I Love, con protagonista Elisabeth Moss, e La scoperta, realizzato sempre per Netflix e con quella che all'epoca era la sua fidanzata, Rooney Mara. Nel cast de La scoperta c'era sempre l'amico Jason Segel.

Di seguito la sinossi di Windfall: Segel interpreta il ruolo di un ladro che entra nella lussuosa villa usata per le vacanze da un odioso miliardario e da sua moglie (interpretati rispettivamente da Plemons e Collins). Quando la coppia fa il suo arrivo arrivo improvviso e imprevisto nella villa, l'uomo è costretto a un tentativo di fuga frettolosa che, però, non va a buon fine, costringedolo a prendere i due in ostaggio. Ma le cose non finiscono di certo qui.

Un periodo molto intenso e prolifico per Jesse Plemons questo: dopo essere apparso nel blockbuster della Disney Jungle Cruise, al fianco di The Rock e Emily Blunt, lo abbiamo visto ne Il potere del cane che gli è valso la prima nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista. Presto lo vedremo anche in Killers of the Flower Moon di Scorsese, al fianco di Leonardo DiCaprio.

Per quanto riguarda Lily Collins, su queste pagine potete leggere la recensione di Emily in Paris 2.