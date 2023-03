Wind River 2, iniziate le riprese del sequel del film di Taylor Sheridan

Wind River: The Next Chapter è il titolo del sequel di I segreti di Wind River, scritto e diretto da Taylor Sheridan. Un film che ottenne ottimo riscontro dalla critica ma che fu penalizzato dallo scandalo che investì Harvey Weinstein, produttore esecutivo del lungometraggio. Ora un nuovo capitolo è pronto a sbarcare sullo schermo.

Rispetto al cast del primo film l'unico superstite dovrebbe essere Martin Sensmeier, che sarà affiancato da Jason Clarke, Scott Eastwood e Chaske Spencer. Il sequel di Wind River è stato annunciato lo scorso mese di novembre, quando ancora ci si chiedeva se Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen sarebbero tornati; in realtà il cast sarà molto diverso dal primo film.



Nel frattempo le riprese sono ufficialmente iniziate in questi giorni in Canada, vicino a Calgary. Sheridan, impegnato in questi anni anche nella lavorazione di Yellowstone per Paramount+, lascia il timone della regia a Kari Skogland, con Patrick Massett e John Zinman alla sceneggiatura.



I segreti di Wind River, uscito al cinema nel 2017, è ambientato in una riserva indiana del Wyoming, nel quale Cory Lambert (Jeremy Renner) è impegnato nella sua mansione di cacciatore di lupi. Un giorno l'uomo scopre il cadavere di una ragazza dispersa tra i ghiacci di un luogo gelido e desertico.



Nel cast del film anche Elizabeth Olsen e Jon Bernthal. Ora Taylor Sheridan è pronto a tornare a Wind River e in attesa di saperne di più sul sequel recuperate la nostra recensione di I segreti di Wind River.