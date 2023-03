Wind River 2, entrano nel cast alcune star di Yellowstone e Succession!

Castle Rock Entertainment è impegnato nella realizzazione del sequel di I segreti di Wind River, il film di Taylor Sheridan del 2017 con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen. Il timone della regia è passato a Kari Skogland, con un cast parzialmente annunciato che comprende Jason Clarke, Scott Eastwood e Chaske Spencer.

Ora altre new entry sono state ufficializzate e parteciperanno al film direttamente da alcune serie tv di grande richiamo come Yellowstone - show firmato anch'esso da Taylor Sheridan - e Succession.



Insieme a Gil Birmingham che riprenderà il ruolo di Martin, ci saranno anche Alan Ruck, Tatanka Means e Kali Reis. Birmingham ha lavorato con Sheridan anche in Yellowstone e Hell or High Water.



Le riprese di Wind River 2 sono in corso a Calgary, in Alberta, luogo canadese nel quale è stata ricreata la riserva dei Nativi americani del Wyoming, Wind River. Ecco la descrizione del film:"Il terrore è aumentato nella riserva mentre una serie di omicidi rituali rimangono irrisolti. L'FBI chiede aiuto a Chip Hanson, una recluta dell'U.S. Fish & Game, che sulla scia della sua apparizione a Wind River viene coinvolto in una lotta disperata e pericolosa tra le autorità, un vigilante e la riserva che chiama casa".



Se volete saperne di più sul capitolo precedente potete recuperare la recensione di I segreti di Wind River, scritto e diretto da Taylor Sheridan.