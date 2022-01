Wimbledon: ecco la vera storia che ha ispirato il film con Paul Bettany

Mentre nei cinema è attualmente in programmazione il film dedicato al controverso padre delle sorelle Williams (qui trovate la nostra recensione di King Richard), in tv torna Wimbledon, il film del 2004 diretto da Richard Loncraine ispirato alla vera storia di un tennista croato che è stato in grado di vincere il torneo di tennis più celebre.

Goran Ivanišević, questo il suo vero nome, nel 2001 è riuscito nell'epica impresa di portare a casa la coppa d'argento del Terzo torneo del Grande Slam, nonostante fosse solo 125° nel Ranking ATP. Il tennista infatti è giunto a Wimbledon solo grazie ad una wild card, un invito concesso dagli organizzatori ad alcuni atleti che normalmente non ne avrebbero diritto.

Dopo essere giunto a sorpresa ai quarti di finale e poi in semifinale, dove ha addirittura battuto il tennista di casa (Tim Henman), il croato si trova a dover fare i conti con l'australiano Patrick Rafter. Quello che in teoria non avrebbe nemmeno potuto iscriversi, si ritrova dunque in finale nel torneo più prestigioso di sempre. Dopo un match più che combattuto, Goran riesce ad avere la meglio sul collega.

Nessuno, in più di cent'anni di storia, aveva vinto Wimbledon partendo da una wild card.

Ed è dunque proprio a Goran Ivanišević che si ispira il tennista interpretato da Paul Bettany. E voi conoscevate questa storia? Se site dei fan di questo sport, abbiamo una lista di film sul tennis adatta a voi. Naturalmente, fateci sapere nei commenti quale tra questi è il vostro preferito.