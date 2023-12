Wim Wenders Days in Italia: quando e dove vedere la rassegna di 23 film (più una sorpresa)

In attesa dell'uscita del suo nuovo film Perfect Days, nei cinema italiani dal 4 gennaio dopo la trionfale accoglienza al Festival di Cannes, in Italia grazie a Lucky Red arriva un'imperdibile rassegna retrospettiva sul leggendario autore tedesco.

Dal 10 al 20 dicembre al cinema Quattro Fontane di Roma, saranno in programmazione i cosiddetti WENDERS DAYS, una rassegna tematica che proporrà al pubblico la bellezza di ben 23 film (più una proiezione a sorpresa) e che è stata pensata per ripercorrere cinquant'anni di carriera di uno dei decani del cinema europeo, dagli esordi di Prima del calcio di rigore (1972) a Il sale della terra (2014), passando per tutti i titoli che hanno fatto del grande regista tedesco uno dei nomi "di culto" per gli appassionati di cinema di tutto il mondo.

Nel calendario della rassegna ognuno troverà il Wenders del proprio cuore: quello della "trilogia della strada" (Alice nelle città; Falso movimento; Nel corso del tempo) che incantò i cineclub degli anni '70; quello delle trasferte americane di Paris, Texas (Palma d'oro a Cannes, qui nella versione appena restaurata) o La terra dell'abbondanza; il cinefilo che paga il proprio debito di riconoscenza ai suoi grandi maestri (dal Nicholas Ray di Lampi sull'acqua all'Ozu di Tokyo Ga); lo sguardo capace di catturare l'anima di una città, non solo la propria (Il cielo sopra Berlino; Lisbon Story); il teorico che riflette sul cinema di Lo Stato delle Cose e il documentarista trascinato dalle note di Buena Vista Social Club: un cinema che ci accompagna da mezzo secolo, tra finzione e realtà, sperimentalismo e narrazione, raccontando ogni volta qualcosa di nuovo.

Tra le perle da non perdere la director’s cut da 287 minuti di Fino alla fine del mondo e La Donna mancina, diretto dal Premio Nobel Peter Handke, prodotto da Wenders. “Le persone in tutto il mondo hanno visto i miei film, molti ne sono stati influenzati e alcuni di questi film sono diventati dei classici o film di culto. In questo senso comunque non appartengono più a me, ma a una memoria collettiva di cinefili di ogni età e di molte nazionalità. Da molti anni desidero che in futuro il mio lavoro possa appartenere solo a se stesso, e quindi a tutti” ha dichiarato Wim Wenders.

Per altri contenuti ricordiamo che Perfect Days sarà il candidato del Giappone agli Oscar 2024: girato a Tokyo e totalmente in lingua inglese, è il primo film portabandiera del Giappone agli Oscar a non essere diretto da un regista giapponese.