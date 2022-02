Willy Wonka: Timothée Chalamet nei nuovi video e foto dal set del prequel

Nelle ultime ore sono apparse numerose nuove foto e video dal set che ritraggono Timothée Chalamet nei panni di Willy Wonka, nel film che farà da prequel a quanto raccontato in La fabbrica di cioccolato, libro per ragazzi scritto da Roald Dahl e adattato sullo schermo ben due volte, l'ultima delle quali da Tim Burton con Johnny Depp protagonista.

Nei nuovi video e nelle immagini dal set possiamo vedere Chalamet con gli abiti di scena aggirarsi per le strade di Oxford, in quella che è una ricostruzione storica degli ambienti in cui si svolgerà la storia raccontata dalla pellicola intitolata semplicemente Wonka.

Recentemente è stato confermato che Wonka sarà un musical, il prequel non prenderà le canzoni del musical diretto da Sam Mendes, ma conterrà invece brani originali che Timothée Chalamet si sta già preparando a registrare. Non abbiamo ancora mai sentito Chalamet cantare nei precedenti film di cui è stato protagonista, ma la verità è che l'attore ha esperienza in quel campo. Durante i suoi anni di scuola ha interpretato Emcee in Cabaret e Oscar Lindquist in Sweet Charity, e anche se non abbiamo ancora visto o meglio sentito questo suo talento, Wonka sarà l'occasione perfetta.

Il film di Wonka dovrebbe uscire nel marzo 2023 ed è attualmente in piena lavorazione. Il progetto è guidato dal regista Paul King, meglio conosciuto per Paddington e Paddington 2, sebbene gran parte della storia e il resto dei personaggi siano ancora tenuti segreti, è noto che il prequel mostrerà un giovane Willy Wonka che viaggia per il mondo e incontra i famosi Oompa-Loompa, che diventano un pilastro importante per la sua fabbrica. Nel cast di Wonka anche Olivia Colman e Rowan Atkinson, con Hugh Grant che si sarebbe unito recentemente.

Abbiamo visto recentemente Chalamet in Don't Look Up, mentre prossimamente lo rivedremo di nuovo al fianco di Luca Guadagnino in Bones and All, ambientato ancora negli anni '80 ma non più in Italia bensì negli Stati Uniti: è infatti il primo film girato da Guadagnino negli USA.