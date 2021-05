Willy Wonka, Timothée Chalamet protagonista del prequel de La fabbrica di cioccolato

Tom Holland e Timothée Chamalet erano i principali pretendenti per il ruolo da protagonista in Wonka, nuovo film targato Warner Bros. che farà da prequel alla classica storia de La fabbrica di cioccolato, e ora è arrivata la scelta definitiva da parte dello studio.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, infatti, sarà Chalamet a vestire i panni di Willy Wonka in una storia che racconterà l'origine del magnate del mondo dei dolciumi prima dell'apertura della celebre fabbrica.

Il sito fa inoltre sapere che la pellicola permetterà per la prima volta all'attore di Chiamami col tuo nome di sfoggiare le sua abilità da cantante e ballerino, visto che sono previste delle performance musicali. A quanto pare Chalamet era la prima scelta per il ruolo da diverso tempo, ma i problemi di programmazione (inclusa la preparazione per i numeri musicali) hanno rallentato il processo di selezione.

Il film sarà diretto da Paul King a partire da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Simon Farnaby (con il supporto tra gli altri di Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathanson, e Steven Levenson). Alla produzione troviamo invece David Heyman e Luke Keylly, mentre Michael Siegel agirà da produttore esecutivo.

Vi ricordiamo che Chalamet prossimamente apparirà in Dune, l'atteso adattamento diretto da Denis Villeneuve in arrivo al cinema.