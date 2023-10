Willy Wonka con parolacce? Svelato il rating del film con Timothée Chalamet

Mancano poche settimane al debutto nelle sale cinematografiche di Wonka, il film prequel del romanzo di Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato, con protagonista la star di Chiamami col tuo nome Timothée Chalamet. Ora il nuovo aggiornamento su FilmRatings.com di MPA svela la valutazione ufficiale di Wonka per il rating.

Il film di Paul King sarà 'classificato PG per una certa violenza, linguaggio indulgente ed elementi tematici'. Ma di cosa parla il lungometraggio? Recuperate il nostro approfondimento su Willy Wonka. Timothée Chalamet sarà meglio di Johnny Depp?



Il film racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo è diventato l'amato Willy Wonka conosciuto come il fondatore della fabbrica di cioccolato. Wonka viene descritto come un mix inebriante di magia e musica, caos ed emozione, il tutto raccontato con cuore e umorismo favolosi. Con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, Wonka è uno show per il grande schermo vivido e creativo ed introdurrà il pubblico ad una versione giovane dello storico personaggio creato dal genio di Roald Dahl, dimostrando che le cose migliori della vita iniziano con un sogno e se qualcuno ha la fortuna di incontrare Willy Wonka, tutto è possibile.



Nel cast del film sono presenti anche Hugh Grant nel ruolo di Oompa Loompa, Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Matt Lucas, Rowan Atkinson nel ruolo del prete e Sally Hawkins.