Willy Wonka, Olivia Colman sarà la villain del film con Timothée Chalamet?

Non sappiamo ancora molto su Willy Wonka, se non che il film si concentrerà sulle avventure giovanili del proprietario della Fabbrica di Cioccolato e che questi sarà interpretato da Timothée Chalamet: nelle ultime ore, però, è saltata fuori un'indiscrezione riguardante un misterioso ruolo e una delle attrici più apprezzate del momento.

Stiamo parlando di Olivia Colman: la star de La Favorita e The Crown, recentemente entrata a far parte del cast della serie Marvel Secret Invasion, sarebbe secondo alcune voci in trattativa con la produzione per interpretare una non meglio definita villain del film, figura sulla quale non si ha al momento, naturalmente, neanche il minimo indizio.

Attualmente nessuna delle parti in causa ha commentato la cosa, per cui non resta che star qui ad attendere l'eventuale evolversi della situazione: certo è che, dopo un nome come quello di Timothée Chalamet, l'aggiunta di una star del calibro di Olivia Colman alzerebbe ulteriormente l'asticella delle aspettative per quello che si prospetta essere un film attesissimo dai tanti spettatori che hanno amato le precedenti prove offerte nel ruolo di Wonka da Gene Wilder e Johnny Depp.

E voi, cosa vi aspettate da questo prequel? Pensate ce ne fosse bisogno o avreste preferito che il protagonista de La Fabbrica di Cioccolato non venisse ulteriormente approfondito? Fatecelo sapere nei commenti! Noi non mancheremo di aggiornarvi sullo stato della produzione.