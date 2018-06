Willy Wonka, nella short list della Warner Bros anche Ryan Gosling e Donald Glover

Qualche mese si era tornati a parlare del misterioso Willy Wonka della Warner Bros grazie ai rumor che volevano Paul King (Paddington) in trattative per la regia del progetto, ma è oggi che Collider ha riportata quella che sarebbe la short list degli attori considerati dallo studio per il ruolo titolare.

Da La Fabbrica di Cioccolato di Roald Dahl sono stati già tratti due film molto diversi tra loro: quello del 1971 di Mel Stuart con protagonista un grande Gene Wilder e quello di Tim Burton del 2005 con Johnny Depp negli eccentrici e camaleontici panni di Willy Wonka.



Ora, stando a quanto riportato dall'affidabile portale americano, la Warner starebbe considerando Ryan Gosling, Donald Glover ed Ezra Miller come potenziali nuovi Wonka per questo curioso prequel della storia di Dahl, ormai in lavorazione da molti anni e finalmente pronto a vedere la luce. Gosling e Miller hanno comunque già lavorato per la Warner a diversi progetti come Blade Runner 2049, The Nice Guys e Animali Fantastici, mentre Glover sarebbe un'assoluta novità.



Glover sarebbe molto interessante nel ruolo e secondo il sito starebbe facendo molte pressioni per ottenerlo. Interessante notare, infine, è la sua interpretazione come Teddy Perkins nella serie TV Atlanta, dove in pratica si è ricoperto di cerone bianco esattamente come fece Depp, con diverse somiglianze (anche se Glover era molto più inquietante).