Willy's Wonderland, il teaser del nuovo film horror con Nicolas Cage

Se pensavate che il trailer di Jiu Jitsu fosse folle (e lo era), aspettate di vedere il teaser di Willy's Wonderland. O in generale, aspettate di sentire di cosa parla il nuovo film di Nicolas Cage.

Si intitola Willy's Wonderland, l'ultima fatica di Nicolas Cage, ed è un horror ambientato in un parco di divertimenti pieno di inquietanti pupazzi non del tutto raccomandabili.

Avete capito bene.

"Nic interpreta il custode del parco divertimenti per bambini, e vi rimane intrappolato assieme a Willy, la donnola animatronica, e la sua gang" spiega il regista della pellicola, Kevin Lewis "Io li chiamo la banda degli animatroni psicopatici. C'è Willy la Donnola, Artie l'Alligatore, Gus il Gorilla... Ne sono otto in tutto, e prendono vita attaccando Nic e gli altri, e lui deve combatterli per uscire da lì".

"È come avere l'uomo contro le macchine! Lo hanno già fatto in passato, ma questa volta hanno scelto la preda sbagliata" conclude.

Le riprese di Willy's Wonderland sono state completate ad Atlanta, subito prima che scoppiasse la pandemia "È stato assurdo, abbiamo finito, e neanche due settimane dopo eravamo in lockdown" continua il regista, che a proposito di assurdità, promette "Willy's Wonderland è come andare sulle montagne russe più folli di sempre, ed è un vero throwback agli anni '80 e agli horror di quell'epoca. [...] È un film per i fanboy e le fangirl".

E poi, c'è l'instacabile Nicolas Cage.

In testa alla notizia trovate il primo teaser del film.