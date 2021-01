Willy's Wonderland, Nicolas Cage vs Animatronic malvagi nel folle trailer ufficiale

La Screen Media Films ha pubblicato online il primo full trailer ufficiale dell'assurdo e intrigante Willy's Wonderland, nuovo film con protagonista Nicolas Cage che sappiamo proprio da questo filmato salterà purtroppo la sala per approdare direttamente in digitale e on demand.

"Nic interpreta il custode del parco divertimenti per bambini, e vi rimane intrappolato assieme a Willy, la donnola animatronica, e la sua gang", aveva spiegato mesi fa il regista della pellicola, Kevin Lewis "Io li chiamo la banda degli animatroni psicopatici. C'è Willy la Donnola, Artie l'Alligatore, Gus il Gorilla... Ne sono otto in tutto, e prendono vita attaccando Nic e gli altri, e lui deve combatterli per uscire da lì".



Le riprese di Willy's Wonderland sono state completate ad Atlanta, subito prima che scoppiasse la pandemia "È stato assurdo, abbiamo finito, e neanche due settimane dopo eravamo in lockdown" continua il regista, che a proposito di assurdità, promette "Willy's Wonderland è come andare sulle montagne russe più folli di sempre, ed è un vero throwback agli anni '80 e agli horror di quell'epoca. [...] È un film per i fanboy e le fangirl".

E poi, c'è l'instacabile Nicolas Cage. Willy's Wonderland uscirà in video on demand e in digitale il prossimo 12 febbraio 2021, almeno in territorio americano.