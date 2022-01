Willow Smith commenta la relazione aperta dei suoi genitori: 'Non mi importa'

La rivelazione di Will Smith sulla sua relazione aperta con Jada Pinkett Smith ha creato molto clamore ma a quanto pare, la secondogenita della coppia non sembra essere particolarmente interessata a questo genere di etichette e in una recente intervista ha ammesso di essere stata molto fortunata ad averli come genitori.

"Sinceramente non mi importa. Fin da piccola ho avuto modo di vedere quanto complesse e sfaccettate fossero le loro identità. Molti bambini pensano che i propri genitori siano tutto il loro universo ma loro sono molto di più. Vedendoli insieme e conoscendo il loro rapporto, ho capito sin da piccola che loro erano molto di più. Sono due persone profonde che vivono pienamente le proprie emozioni".

Will Smith ha da poco presentato la sua docuserie, presentando così pienamente non solo la sua vita, ma anche quella della sua famiglia, compresa la giovane Willow Smith, anch'essa impegnata nel mondo dello spettacolo come i suoi genitori. E proprio su questi ultimi la giovane cantante ha aggiunto:

"È emozionante per me, quando diverse prospettive iniziano a emergere e a scontrarsi tra di loro. Per la maggior parte del tempo siamo semplicemente d'accordo, ma non sempre. Mi piace confrontarmi con loro. I loro consigli mi aiutano davvero a crescere così come il continuo dibattito che ne deriva. Gli esseri umani provano così tanto conforto da tutte le strutture che si creano ma a volte è bello anche aprire delle discussioni".